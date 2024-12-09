"لقد تأثرت بقضية السويد".. مبابي يعلق على اتهامه بـ واقعة الاغتصاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، على توجيه الاتهام له من خلال بعض التقارير الصحافية بالتورط في حادثة اغتصاب، أثناء وجوده في إجازة مع زملائه بالسويد.

مبابي ينفي تورطه في قضية أغتصاب  

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "canalplus"، "أنا لست روبوتًا، أنا إنسان لديه مخاوف وشكوك ونقاط ضعف. الناس فقط يرون كرة القدم ويقولون "إنه رائع" أو "إنه سيء" وهذا كل شيء".

وأضاف نجم ريال مدريد "لقد تأثرت بقضية السويد، لأنني لا أشعر بأنني متورط فيها على الإطلاق".

وأختتم المهاجم الفرنسي، حديثه "لم يتم إخباري بأي شيء، ولم تتصل بي الحكومة السويدية، أنا فقط أرى الأشياء في وسائل الإعلام، مثلك، إذا استدعتني الشرطة السويدية سأذهب بالطبع".
 

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