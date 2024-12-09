أسعار الغاز المنزلي في مصر بعد عودة نظام التقسيط: تفاصيل جديدة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المرافق الأساسية مثل الغاز والكهرباء والمياه، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أسعار الغاز المنزلي بعد عودة نظام التقسيط الشهري.

هذا النظام يعد خيارًا اقتصاديًا للمواطنين الراغبين في إدخال الغاز إلى منازلهم أو محلاتهم التجارية، مما يسهم في تقليل العبء المالي الشهري عليهم.

أسعار الغاز المنزلي بعد عودة نظام التقسيط

تتحدد أسعار الغاز المنزلي وفقًا لاستهلاك كل وحدة سكنية أو تجارية، وذلك كما يلي:

3 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا.

للمتر المكعب للاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا. 4 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الشهري بين 31 و60 مترًا مكعبًا.

للمتر المكعب للاستهلاك الشهري بين 31 و60 مترًا مكعبًا. 5 جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الشهري أكثر من 60 مترًا مكعبًا.

وقد أُعيد العمل بنظام التقسيط بحيث يُضاف القسط الشهري على فاتورة الغاز الشهرية للمستهلكين. وهذا النظام يستمر لمدة 7 سنوات ويُطبق في المدن الجديدة.

كيفية دفع فاتورة الغاز لشهر ديسمبر

حددت شركة بتروتريد آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين دفع فاتورتهم عبر وسائل الدفع الفوري أو عن طريق المحصل حتى يوم 27 ديسمبر الجاري.