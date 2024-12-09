ما قصة علم سوريا الجديد؟.. رفع لأول مرة في 1932 وهذه دلالاته

علم سوريا الجديد يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام العالمي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وظهور العلم في سوريا وعدد من الأماكن الرسمية.



علم سوريا الجديد

وبدأت فصائل المعارضة السورية في رفع علم جديد على المؤسسات الرسمية السورية، يختلف عن العلم الرسمي لنظام الرئيس السابق بشار الأسد الذي سقط في سوريا، الأحد، بعد سيطرة الفصائل على العاصمة دمشق.

كما رفعت السفارة السورية في موسكو علم المعارضة السورية فوق المبنى، الاثنين، حسب ما أظهرت الصور القادمة من هناك، وقبلها، قال مصدر لوكالة "تاس" للأنباء: "سيرفع علم جديد في المستقبل القريب"، علمًا أن العلم الوطني القديم اختفى من على مبنى البعثة الدبلوماسية مساء يوم أمس الأحد 8 ديسمبر.

وتزامنا، أنزلت السفارة السورية في أرمينيا علم البلاد عن مبنى السفارة وسط العاصمة يريفان، حسبما أفاد مراسل وكالة "تاس".

علم سوريا الجديد



ما تاريخ علم سوريا الجديد؟

ويعود تاريخ العلم الأخضر إلى فترة استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، ورفع لأول مرة في دمشق عام 1932، بينما تم اعتماد العلم الأحمر عام 1958 خلال مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر حينها.

وفي عام 2011، وبعد اندلاع الثورة السورية ضد النظام، بدأ العلم الأخضر بالظهور مجددا، واستخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.

علم سوريا الجديد

وعلم الثورة تبناه رسميا الائتلاف السوري المعارض والجيش السوري الحر بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة.

وفي ديسمبر 2024، ومع سيطرة قوات المعارضة على عدة مدن سورية، عاد العلم الأخضر للظهور مجددا، كرمز للتعبير عن تحرر تلك المناطق من قبضة النظام السوري.

ما دلالات علم سوريا الجديد؟

ويشتمل علم الثورة على ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأخضر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض ثلاث نجوم خماسية حمراء اللون. وللألوان دلالات مختلفة، والنجوم الحمراء الثلاث تمثل ثلاث مناطق في سوريا.

أما العلم الأحمر الذي يرفع بمناطق النظام، فهو مكون من ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر.

