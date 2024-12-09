خاص| الأهلي يرفض استعارة كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم للأندية.. تفاصيل

يرفض مسؤولو النادي الأهلي استعارة خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، من أجل تدعيم هجوم الفريق قبل كأس العالم للأندية.

وتسعى إدارة النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات المميزة استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، أبرزها عودة محمود تريزيجيه.

الأهلي يرفض استعارة كريستيانو رونالدو

وأوضح مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن اللوائح الدولية، وخاصة قواعد الفيفا، تمنع انتقال محمود حسن تريزيجيه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأن اللاعب بدأ الموسم مع فريقه السابق طرابزون التركي، ثم انتقل إلى الريان القطري على سبيل الإعارة.

وبحسب لوائح الفيفا، لا يُسمح للاعب بالمشاركة مع ثلاثة أندية في نفس الموسم، مما يجعل انتقاله للأهلي في يناير غير ممكن قانونيًا.

وأشار المصدر إلى أنه بعد مناقشة فكرة استعارة اللاعب في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، جاء الرفض القاطع من محمود الخطيب، الذي أكد أن هذا الأمر لا يتماشى مع مبدأ النادي.

وأضاف الخطيب أن الأهلي يمتلك القدرة المالية والفنية للتعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم دون اللجوء إلى استعارة أي لاعب لفترة قصيرة.

وفي الختام، شدد المصدر على أن الخطيب يرفض بشكل نهائي استعارة أي لاعب قبل كأس العالم للأندية، حتى وإن كان لاعبًا عالميًا مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الأهلي لا يعتمد على هذا الأسلوب في تدعيم صفوفه.