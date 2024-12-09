(216) جهاز تعويضي وسماعة طبية دعمًا لذوى الهمم بأسوان

اكدت مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان وجمعية الاورمان دعمها الكامل لذوى الهمم من خلال تسليمهم الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والسماعات الطبية، تزامنًا مع اليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام

حيث نجحت الجمعية فى تسليم عدد (216) جهاز تعويضي وسماعة طبية، وذلك لضمان الرعاية الصحية وفرص معيشية وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .



جاء ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم وتمكين ذوى الهمم ودمجهم مجتمعيًا

مؤكدًا " ان أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى".



وأشار محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن القيادة السياسية تعمل علي تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وفي العصر الحالي نشهد طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيون في المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية

مشيرًا إلي أن السيد رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم علي حقهم في التعليم والصحة والصحة.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل

مؤكدًا أن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد ذوى الهمم من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين



موضحًا أن تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا

مضيفا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى أسوان وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 16163 جهازتعويضي و7734 سماعه طبية.