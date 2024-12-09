مصر تشارك في بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج بـ 14 لاعب ولاعبة

يخوض المنتخب المصري للكيك بوكسينج منافسات بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج المقامة حاليا في دولة جنوب إفريقيا والمؤهلة للورلد كومباكت جيمز التي تقام في الصين العام القادم.

وتتكون البعثة المصرية من 22 شخصا بواقع 14 لاعب ولاعبة فيما يترأس البعثة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

ويضم منتخب الرجال كل من: زياد خالد شوق 63،5 كجم أسلوب k1، محمد شعبان 75 كجم، محمد عبد الهادي +91 كجم، محمد خالد وزن 86 كجم، ياسين السيد وزن 63،5 كجم في أسلوب لو كيك.

فيما يضم قائمة اللاعبات الآنسات الكبار إكرام السيد وزن 70 كجم، إسراء سليمان وزن 52 كجم، دينا نصر وزن 60 كجم، داليا محمود وزن 65 كجم، زينب محمد وزن 60 كجم في أسلوب بوينت فايت.

ويضم فريق البراعم والناشئين بقيادة الكابتن إبراهيم حلمي كل من كامل محمد كامل وزن + 47 كجم، مروان مصطفي وزن 63 كجم،يزيد محمد وزن 57 كجم، روز احمد وزن 42 كجم.

ويقود اللاعبين واللاعبات فنيا عبدالهادي عبدالسلام مدرب الرجال إبراهيم حلمي مدرب منتخب السيدات ومريم يحيى.

ويشارك من الحكام في بطولة إفريقيا للكيك بوكسينج الحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد الزعيم.

