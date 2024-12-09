تفاصيل لقاء محافظ اسوان بمستشار رئيس الجمهورية

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محافظ اسوان بالمركز
محافظ اسوان بالمركز التكنولوجي بالمحافظة

 إلتقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة، والتى وصلت إلى 88 % 

 

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة، ووفقًا لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام

 

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم خلال المرحلة الحالية تكثيف الجهود من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة 

 

مناشدًا أصحاب الطلبات بضرروة إستثمار هذه الفرصة للإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطئ فى تنفيذ ذلك من أجل الإستفادة بالتيسيرات المتنوعة التى يتم تقديمها لهم، وعدم القيام بسحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

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