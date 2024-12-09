محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار شهر نوفمبر الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد 1467 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٣٠٥٥٧٩ طائر.

كما تم ضبط ٢١٥ كجم أغنام وماعز، (بمحاضر لحوم صالحة)، أيضًا تم ضبط 20 كجم دواجن، 202 كجم رأس وأحشاء ودهون، 44 كجم لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط ٥٥٠ كجم دواجن، 36 كجم أسماك، 189 كجم كبدة ( بمحاضر سحب العينات).

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1467 حالة.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد 380 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ١١٣٤٤ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٢٨٩٤٤ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٢٢٥٣٨ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ١١٨ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٢٣٢٩ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين ٧٧٠٠٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على ٦٥ مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل ٣ مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ٤ مزارع وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على ١٨ حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد ١٥١٩ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين ١٣٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار ١٥٠٥ رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ١٧ من الكلاب، وعلاج ٧٢٦ ضد مرض الجرب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ١١٧٣٣ حالة باطنة، ٤٠ حالة جراحة، ٣٦٥٦ حالة طفيليات داخلية، ٧٢٦ حالة جلدية، كما تم علاج ٣٠ حالة بروتوزوا الدم، وتم تجريع ١٥٠٠ حيوان، وتم رش ٥٠٠ حيوان.

وتم عمل ٥ قوافل علاجية تم خلالها الآتي، علاج ٥٨٨ حالة باطنة، ١٥ حالة جراحة، كما تم عمل ١٩٩ حالة سونار، ١٦٢ حالة تناسليات، ١٧٩٠٠ حالة دواجن، كما تم رش ٦٥٩ حالة وتجريع ٦٠١ حالة.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل ل٦ حالات وتشخيص عدد ٧ حالات أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالة واحدة أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢٩٥، وعدد حالات المسح التناسلية ٦٩، وعدد الولادات حالتين.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٣٦٦ من الأبقار، وعدد ٨١ من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٧٤ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٩٠٩ من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد ٩٠٩ رأس ماشية، وتسجيل عدد ٧ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ٩٣ حيوان أليف، واستخراج عدد ١٤٦٥ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٩٠٩ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٦٠ حيوان، وتم المرور على ١٦ منشأة بيطرية.

وفي مجال التدريب، تم تدريب ٢٧ طبيب خلال ٣ دورات تدريبية.