هندسة جامعة أسيوط تنظم رحلة علمية للطلاب لزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

نظّمت جامعة أسيوط اليوم الإثنين تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة رحلة علمية إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة، لطلاب قسم الهندسة المعمارية؛ بكلية الهندسة بالجامعة، وطلاب برنامج العمارة الداخلية؛ بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة أسيوط الأهلية، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور نادي مصطفى عبد الكريم الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، والمشرف العلمي على الرحلة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على تنظيم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، موضحا أن الرحلة العلمية استهدفت: رفع الوعي الوطني لدى الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، ورفع الوعي المعماري والحضري للطلاب، من خلال؛ تعريفهم بأحدث الأساليب المعمارية، والإنشائية المستخدمة في المشروعات القومية الحديثة بمختلف أنواعها، بما يحقق مزيد من المعرفة العلمية في مجالات العمارة.

وكما أشاد الدكتور المنشاوي، بجهود الدولة المصرية؛ في تطوير، وتحديث البنية التحتية للمنشآت الرياضية؛ بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية، وإنشاء مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان، والخدمات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تم إنشاءها باحترافية عالية، ووفقًا لأعلى المواصفات العالمية، وذلك تأكيدًا على مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن إلى أن هذه الزيارات لها دور فعال في تطوير الوعي الطلابي بتصميم وتنفيذ تلك النوعية من المشروعات الرياضية المهمة، بهدف ربط المناهج النظرية التي يدرسها الطلاب بالواقع التنفيذي، وتوفير المعلومات اللازمة التى تسهم بشكل كبير فى تخريج كوادر جديدة لديها الكفاءة المهنية والقدرة الفنية على الإبداع فى مجال الهندسة.

وأوضح الدكتور نادي عبدالكريم أن الرحلة تضمنت؛ جولة داخل المنشآت الرياضية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي شملت؛ الأستاذ الرياضي؛ والذي تم تصميمه؛ ليسع نحو 91 ألف متفرج، والصالة المغطاة الصغرى؛ والتي تبلغ سعتها 7آلاف متفرج، والصالة المغطاة الكبرى؛ بسعة 15 ألف متفرج وكما تم زيارة مبنى ملاعب الإسكواش، والتنس الأرضي، وحمام السباحة الاوليمبي، مؤكدًا أنه تم خلال الرحلة؛ استعراض الرؤية المعمارية لهذه المنشآت،

وكما تضمنت الرحلة؛ زيارة سريعة لعدد من المنشآت الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها؛ البرج الأيقوني، وحي المال والأعمال، وفندق الماسة، ومسجد الفتاح العليم، ومسجد مصر الكبير، وكاتدرائية ميلاد المسيح.

والجدير بالذكر؛ شارك في الرحلة؛ 11طالب من قسم الهندسة المعمارية بجامعة أسيوط، و8 طلاب من برنامج العمارة الداخلية بجامعة أسيوط الأهلية، بإشراف؛ الدكتورة سلوى عبدالرحمن مجاهد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور عصام صلاح الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية ومنسق برنامج هندسة العمارة الداخلية، والدكتور وليد أبوالوفا الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ومسئول برنامج التشييد وإدارة المشروعات، والمهندس محمد حسام المعيد بقسم الهندسة المعمارية، وإثنين من مسئولي رعاية الطلاب بالكلية