تنظيم60 اجتماعًا فنيًا واجراء 33ألف جلسة علاج طبيعى فى نوفمبر بالدقهلية

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جهود العلاج الطبيعي
جهود العلاج الطبيعي بالدقهلية

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم،  جهود وأنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال نوفمبر  الماضى، والتى تضمنت تجهيز، وافتتاح عيادة العلاج الطبيعى بوحدة طب سلامون التابعة لإدارة المنصورة،بالإضافة إلى استقبال 17 ألف و300حالة. 
وأضاف "مدكور" أنه فى إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى فقد تم تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات التابعة لإدارات: (ميت غمر - بلقاس - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - شربين - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية – جمصة) بواقع 50 جولة تقفدية.
وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن الشهر الماضى قد شهد  تدريبًا ميدانيًا على رأس العمل بوحدة طب أسرة شها التابعة لإدارة المنصورة  بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوى) وتنظيم 60 إجتماعًا فنيًا بمختلف مستشفيات الدقهلية (منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس-  بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية-ميت غمر ) بهدف رفع كفاءة ممارسى وأخصائي العلاج الطبيعى. 
فيما أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي أن وحدات وأقسام إدارته قد أجرت خلال الشهر الماضى نحو  33809 جلسة، من بينها 23419 جلسة بالعيادات الخارجية، و6668  لمرضى الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى 1331 حالة يالعناية والداخلى ونحو 1724 جلسة أطفال. 
كما لفت عبد المنعم أنه تم عقد 4 دورات بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث التابع لوزارة الصحة والسكان بمستشفيات(السنبلاوين -ــ وحدة شاوة -ــ بلقاس _مركز طب أسرة دموه) تحت عنوان دور العلاج الطبيعى لتأهيل أمراض الجهاز العضلى الحركى فى الفترة من 3/11/2024.وحتى 28/11/2024 ولمدة أربعة أسابيع بمشاركة   120 متدربًا على الطرق الحديثة فى التعامل مع مشاكل القوام انحناءات العمود الفقرى وتاهيل مرضى العنايات وكذلك تأهيل مرضى الغسيل الكلوى والأطفال ورعايتها.

تنظيم60 اجتماعاً فنياً واجراء 33ألف جلسة علاج طبيعى فى نوفمبر

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