حزب مستقبل وطن بندر ملوى تعقد اجتماعها التنظيمي الأول بعد تشكيلها الجديد

محافظات
بوابة الفجر

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في بندر ملوى، جنوب محافظة المنيا، اجتماعها التنظيمي الأول بعد تشكيلها الجديد، جاء الاجتماع لمناقشة رؤى وأهداف الأمانة وخطط العمل خلال المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع خالد بهجت من هيئة مكتب المحافظة، تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة، أمين المحافظة، ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة.

افتُتح الاجتماع بتقديم الشكر للأمناء السابقين الذين لم يشملهم القرار، مع الإشادة بجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، ودعوات بالتوفيق لهم في المستقبل.

كما تم تهنئة الزملاء في التشكيل الجديد، مع التأكيد على أهمية تقديم أقصى الجهود للحفاظ على المكتسبات السابقة وتحقيق التميز في المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع نقاشات وتفاعلًا كبيرين بين الحضور حول آليات العمل المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تدعم الدولة المصرية وتلبي احتياجات المواطنين وطموحاتهم.


 

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