

يبقى الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري مصدرا للإلهام في نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم رغم رحيلهما عن الفريق منذ أكثر من خمس سنوات.

مدرب بايرن ميونخ يستلهم أفكاره من روبن وريبيري

أكد آرون دانكس المدرب المساعد بالجهاز الفني لبايرن ميونخ لصحيفة بيلد اليوم الاثنين أنه يتعلم من الثنائي في تنفيذ الركلات الثابتة، والتي استفاد منها بايرن ميونخ في هدف دايوت أوباميكانو بعد ركلة ركنية خلال الفوز على هايدنهايم بنتيجة 4 / 2 في الدوري، أول أمس السبت.

وقال دانكس "أفضل المدربين يجب أن يكونوا أحيانا أفضل اللصوص، ومن جانبنا نراقب ما حولنا في أوروبا كثيرا".

وأوضح "نلتفت أيضا للأشياء القديمة، وتابعنا الركلات الحرة والركلات الركنية لروبين وريبيري، ليكون لدينا أكبر عدد ممكن من الخيارات".

ويتولى دانكس مسؤولية تنفيذ الركلات الحرة والركنيات في الجهاز الفني لبايرن ميونخ الذي يقوده البلجيكي فينسنت كومباني.

من جانبه قال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة يوم السبت "نحاول إيجاد حلول منذ بداية الموسم، وآرون دانكس يؤدي عمله بشكل رائع، فهو يدرس كثير من الأمور في أوروبا من أجل الفريق، لذا ما تحقق في مباراة اليوم لم يكن من قبيل الصدفة".

ولعب الفرنسي ريبيري في بايرن ميونيخ في الفترة من 2007 إلى 2019 والهولندي روبن في الفترة من 2009 إلى 2019.

وكان اللاعبان معشوقين لجماهير بايرن وساهما في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها ثلاثية الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في عام 2013.