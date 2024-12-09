عصابة تخصصت في التنقيب عن الآثار بالمطرية.. والأمن يلاحقهم

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 متهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار في المطرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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