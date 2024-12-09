حرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي إلى موزمبيق لملاقاة بلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية، على إهداء درع النادي لسعادة السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق.

المصري يتوجه بالشكر لسفير مصر بموزمبيق

ووجه رئيس البعثة لأسرة السفارة المصرية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو خالص شكر وتقدير مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي.

وأشاد موسي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها السفير وكافة العاملين بالسفارة سواء قبل وصول البعثة أو خلال تواجدها بمابوتو وتذليل سيادته لكافة العقبات التي واجهت البعثة.

وكما حرص فرغل على حضور المباراة بالإضافة إلى التواجد حاليًأ بمقر إقامة الفريق لتوديع البعثة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي المصري مابوتو في الثانية والنصف عصرًا في طريق عودتها إلى القاهرة.

