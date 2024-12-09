ورشة عمل بالدقهلية لشرح مستجدات اجراءات التصالح وتقنين واضعي اليد وفقا لأخر التعديلات

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جانب من أعمال الورشة
جانب من أعمال الورشة التعريفية بملف التقنين

 بدأت محافظة الدقهلية تنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات اجراءات التصالح وتقنين واضعي اليد وفقا لأخر التعديلات طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024م والتي تستمر حتي 12ديسمبر تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وباشراف ومتابعة اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام لمحافظة الدقهلية. 

بحضور ومشاركة المهندس محمد السيد سيف ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي يقوم بشرح التعديلات على منظومة التصالح والاجراءات المقرر تنفيذها في هذا الشأن ويستفيد من ورشة العمل العاملين بالمركز التكنولوجي ومدير المركز وموظفي الشباك متلقى الطلبات ومشرفين النظام ومسئولي الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية ولجان البت ويبلغ عدد المستفدين من ورشة العمل علي مدار ايام انعقادها مايقرب من 500 موظف وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح علي المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم. 
 

حضر ورشة العمل اليوم المهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومشرف عام لجنة الاشراف علي المراكز التكنولوجية واعضاء اللجنة العليا للاشراف علي المراكز التكنولوجية كلا من الدكتوره ننسي فاروق فتوح الاستاذه أمل عماره والاستاذ ابراهيم عوض

تأتي ورشة التعريف في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء منه لخدمة المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

ورشة عمل بالدقهلية لشرح مستجدات اجراءات التصالح وتقنين واضعي اليد

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ارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعضاء اللجنة العليا إجراءات التصالح إبراهيم عوض التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المراكز التكنولوجي اللواء طارق مرزوق اللواء محمد صلاح المركز التكنولوجي المراكز التكنولوجية المتابعة المستمرة زارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واضعي اليد

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