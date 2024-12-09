إصابة ميدو جابر بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكدت الفحوصات الطبية المبدئية والأشعة التشخيصية التي خضع لها ميدو جابر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إصابته بشرخ في المشطية الخامسة للقدم اليمنى.

جاء ذلك إثر تعرض اللاعب لإلتواء في الكاحل نتيجة سوء أرضية ملعب دو زيمبيتو الوطني في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، والذي استضاف مواجهة المصري أمام بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة الكونفيدرالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أكد  محمود الشحات، طبيب الفريق، بأن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية المتقدمة فور عودته إلى القاهرة.

وتابع طبيب الفريق أن الهدف من  هذه  الفحوصات  تحديد مدى الإصابة بدقة ووضع برنامج علاجي وتأهيلي مناسب يساعد على سرعة تعافي اللاعب وعودته إلى التدريبات الجماعية.

وأشار الشحات إلى أهمية ميدو جابر كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بقيادة  علي ماهر بشكل كبير.
 

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