تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالشروق.. وسقوطهم بقبضة الأمن

حوادث
متهمين
متهمين


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عناصر تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الشروق.

وفي التفاصيل، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات ربع نقل وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ومجموعة من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهم سيئي النية وهم 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية تم ضبطهم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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