مجوهرات وعملات محلية وأجنبية.. عصابة تزعمها سيدتين في التجمع الأول

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متهمة
متهمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على متهمتين بسرقة مجوهرات وعملات محلية وأجنبية من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول.

وفي التفاصيل، تم ضبط سيدتين تحملان جنسية أجنبية، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية تحوى مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المسروقات بمديرية أمن القاهرة سرقة مجوهرات عملات محلية وأجنبية قسم شرطة التجمع الأول

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