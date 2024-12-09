خلافات عائلية تقود 3 متهمين لخطف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات بالسلام

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالسلام.
 
تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (عاطل) بتضرره من (عاطلين وسيدة "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وإكراهه على توقيع عدد (4) إيصالات أمانة وتصويره أثناء التعدى عليه بالسب لوجود خلافات عائلية بينهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لسابقة قيام المُبلغ بالإستيلاء على مبلغ مالى أثناء زيارته لهم بمسكنهم، وتم بإرشادهم ضبط (4 إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه - هاتف محمول يحوى مقطع فيديو حال قيامهم بالتعدى على المجنى عليه).. وبمواجهته بما جاء بأقوالهم أنكرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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