الداخلية تحبط محاولة تهريب عقار تامول ومخدرالحشيش بمطار برج العرب

تمكنت أجهزة وزارةالداخلية من إحباط محاولة صاحبة مصنع ملابس تهريب كمية من المواد المخدرة إلى إحدى الدول عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية)، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للإتجار بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.