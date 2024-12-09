الداخلية تحبط محاولة تهريب عقار تامول ومخدرالحشيش بمطار برج العرب

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارةالداخلية  من إحباط محاولة صاحبة مصنع ملابس تهريب كمية من المواد المخدرة إلى إحدى الدول عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لأمن الموانى بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط (صاحبة مصنع ملابس "لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة الغربية)، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول") حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة بقصد تهريبها للإتجار بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

الداخلية محاولة تهريب مواد مخدرة برج العرب

مواد متعلقة

الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان".. زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح

الأكثر قراءة

عاجل لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 57 متهم بـ " خلية الشروق " لـ 8 فبراير

الجزيري يفضل الزمالك على العرض الإماراتي

‏دولة الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها

الداخلية تضبط 4 شركات سياحة و6 مكاتب دون ترخيص

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

"هترتاحوا لما أقعد في البيت".. هند عاكف ترد على منتقديها

سوريا بعد سقوط الأسد.. فجر جديد في دمشق وتحولات جذرية بالشرق الأوسط

جنايات مستأنف المنصورة تقرر تأجيل جلسة قاتل أمه بالمنزلة لجلسة غدًا الثلاثاء