إدارة مستشفى الدعاة تناقش تطوير الأداء والخدمات في اجتماعها الأسبوعي

عقدت إدارة مستشفى الدعاة اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور ياسر حسن، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من قيادات المستشفى، لمناقشة تطورات الأداء العام والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار السعي الدائم للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفى.

واستعرض الاجتماع أداء الأقسام المختلفة، مع التركيز على ضرورة توفير الاحتياجات العاجلة للصيدلية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات على أعلى مستوى، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الفرق الطبية والإدارية لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الخدمات المقدمة إلى المرضى.

كما ناقش الحضور خطط تطوير الأداء الإداري، وطرح أفكار جديدة لتعزيز موارد المستشفى، بما في ذلك البحث عن آفاق استثمارية مبتكرة تدعم التوسع في الخدمات وتلبي احتياجات المرضى بشكل أفضل، وتم تسليط الضوء على أهمية تحديث الأجهزة الطبية واستقطاب الكوادر المؤهلة لضمان مواكبة التطورات الحديثة في مجال الطب.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة المالية، تناول الاجتماع مراجعة شاملة للأمور المالية والتعاقدات الحالية مع الجهات المختلفة، كما بحث الاجتماع إمكانية إبرام شراكات جديدة مع مؤسسات صحية وشركات تأمين، ما يسهم في دعم خطط المستشفى المستقبلية لتحقيق التميز والريادة في مجال الرعاية الصحية.

واختتم الدكتور ياسر حسن الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين على جهودهم المستمرة، مؤكدًا أن العمل الجماعي وروح الابتكار هما السبيل لتحقيق رؤية المستشفى في تقديم خدمات طبية متكاملة تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات.