وزير الزراعة يبحث تعزيز دور المرأة الريفية مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة

الاقتصاد
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) في القاهرة. 

تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، حيث جاءت الزيارة ضمن مشاركة اللجنة في ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا.

المرأة في صلب المبادرات التنموية المصرية

واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء البرامج والمبادرات الحكومية التي تدعم التحول الزراعي وتمكين المرأة، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية التي تدعم أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة. 

وأكد أن المبادرة حققت نجاحات كبيرة في تعزيز الصحة، التعليم، تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، وتطوير البنية التحتية.

وشدد على أهمية تقديم نموذج مصري للدول الأفريقية للاستفادة منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

دعوة لتوسيع نطاق المبادرات الناجحة

دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تهدف إلى توسيع نطاق المبادرات الناجحة وتسريع تحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد استعداد مصر لدعم الدول الأفريقية الأخرى في تعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية، بما يعزز التحول الاقتصادي والاجتماعي.

إشادة دولية بالجهود المصرية

من جهتها، أثنت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على جهود مصر في تعزيز حقوق المرأة في حيازة الأراضي. 

وأكدت على دور مصر المحوري في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في إفريقيا، التي أقرها الاتحاد الأفريقي في عام 2009.

حضور بارز لشخصيات قيادية

شارك في الاجتماع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بوزارة الزراعة، والدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة. 

كما ضم وفد اللجنة الاقتصادية الدكتور مدحت الحلبي، الذي يقود جهود تعزيز الأنظمة الغذائية المقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية.

يعكس هذا اللقاء أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة وتعزيز القطاع الزراعي في إفريقيا.

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