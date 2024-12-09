"القومى للمرأة" بأسوان ينظم ندوة حول مهارات بناء الإنسان فى العصر الرقمي

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ندور توعوية بأسوان
ندور توعوية بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتهدف المبادرة لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار فى كافة المجالات وبما يساهم فى زيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنفيذ ندوة توعية بعنوان " مهارات بناء الإنسان فى العصر الرقمى " شارك فيها عدد 25 من القيادات النسائية الشابة بمدينة أسوان.

وأشارت، إلى أن الندوة تناولت أساليب تعزيز مهارات القيادة والوعي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة لرفع الوعى وبناء قدرات المرأة المصرية لمواكبة تحديات العصر الرقمي وتعزيز دورها القيادى فى المجتمع.

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