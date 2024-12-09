الجزيري يفضل الزمالك على العرض الإماراتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي التونسي الدولي سيف الجزيري عرضا من نادي خورفاكان الإماراتي للانتقال إليه في يناير القادم.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الجزيري يفضل البقاء مع الزمالك لنهاية الموسم على أمل تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع  إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بهم المجموعة
 

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