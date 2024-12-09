محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف معدات ومركبات عدد من المراكز والمدن

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات لمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع وتلا وأحياء شرق وغرب، للوقوف على حجم المعدات ومدى جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع الأزمات والمواقف الطارئة وموسم سقوط الأمطار.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس إبراهيم مرعى العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز شبين الكوم وقويسنا وبركة السبع وتلا وأحياء شرق وغرب شبين الكوم.

حيث تفقد المحافظ جميع المعدات والتي تضم (لوادر وسيارات وأوناش وقلابات وأبراج كهرباء وسيارات شفط مياه الأمطار وغيرها من المعدات الأساسية للوحدات المحلية ووحدة التدخل السريع، وحرص بنفسه بالتأكد من تشغيل كافة المعدات للتأكد من كفاءتها الفنية للقيام بتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة الصيانة الدورية للمعدات والتدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظًا على المركبات، فيما وجه المحافظ بإعداد خطة شاملة لتوزيع المعدات على المراكز القرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لضمان الاستغلال الأمثل لها وتحقيق الغرض منها.

هذا وأشار محافظ المنوفية إلى أن الاصطفاف يأتي في إطار الاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارئ، والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.