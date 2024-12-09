محافظ القليوبية يحيل رؤساء الوحدات المحلية بالقلج والجبل الأصفر وسرياقوس للنيابة

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جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

جاءت الحملة بحضور الدكتور حسام رشاد مساعد السيد وزير الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واللواء فؤاد الطيب، حكمدار مديرية أمن القليوبية واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية بالقليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مباني خرسانية على مساحة 1400 متر مربع وأكد المحافظ على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة القومية.

وفي خطوة حاسمة، قرر محافظ القليوبية إحالة رؤساء الوحدات المحلية بالقلج والجبل الاصفر وسرياقوس وللنيابة ويقرر ايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لتقاعسهم في ازالة التعديات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه التعديات.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من ممثلي الوحدات المحلية والإدارة الهندسية والزراعة، وذلك لفحص أوراق المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة التي لا تستوفي شروط التصالح.

وشدد محافظ القليوبية على أن الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي عليها. وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية المهندس أيمن عطية حملة مكبرة لإزالة التعديات مديرية أمن القليوبية

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