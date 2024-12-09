مصرع طالب على يد شاب داخل ورشة بالمنوفية

محافظات
الفقيد احمد
الفقيد احمد

سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية ساقية منقدي، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الطالب أحمد خالد، والذي يبلغ من العمر 15 عام على يد شخص يدعي أحمد سعيد يبلغ 37 عاما، أثناء عمل المجني عليه فى ورشة صدف.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز اشمون يفيد بمصرع الطالب أحمد خالد على يد أحمد سعيد حافظ 35 عامًا، بداخل ورشة صدف بقرية ساقية منقدي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجاري التحقيق فى الواقعة بعد القبض على المتهم.

فيما أفاد مصدر من القرية أنه لا يوجد سبب واضح حتي الآن لجريمة قتل الطفل احمد على يد الشاب احمد حافظ، وما زالت التحقيقات مستمرة.

التحقيقات مستمرة أحمد سعيد أحمد خالد حالة من الحزن مباشرة التحقيقات محافظة المنوفية مركز أشمون مدير أمن المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل - الدولار يشتعل أمام الليرة السورية: انهيار تاريخي بعد رحيل الأسد

"قطعتها لأشلاء"..أول لقاء مع والد الطفلة "مكة" المقتولة على يد سيدة وابنتها في منشأة القناطر (فيديو وصور)

عاجل- «محاولات بلا جدوى».. الدفاع المدني السوري يكشف عن فشل الوصول إلى السجون السرية في ظل صمت الجهات المعنية

الخطيب يرفض عودة تريزيجيه وحمدي

عاجل- هل ستحرر السجون السرية؟.. الدفاع المدني السوري يكشف عن تفاصيل محاولات الإنقاذ في غياب المعلومات الدقيقة

قرارا وزاريا بتكليف رئيسا جديدا لقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية

الإمام الأكبر يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي

محمد رضوان ينضم لمسلسل "الكابتن" مع أكرم حسني في موسم رمضان 2025