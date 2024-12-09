مصرع طالب على يد شاب داخل ورشة بالمنوفية

سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية ساقية منقدي، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الطالب أحمد خالد، والذي يبلغ من العمر 15 عام على يد شخص يدعي أحمد سعيد يبلغ 37 عاما، أثناء عمل المجني عليه فى ورشة صدف.

كان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز اشمون يفيد بمصرع الطالب أحمد خالد على يد أحمد سعيد حافظ 35 عامًا، بداخل ورشة صدف بقرية ساقية منقدي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وجاري التحقيق فى الواقعة بعد القبض على المتهم.

فيما أفاد مصدر من القرية أنه لا يوجد سبب واضح حتي الآن لجريمة قتل الطفل احمد على يد الشاب احمد حافظ، وما زالت التحقيقات مستمرة.