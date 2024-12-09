محافظ بني سويف يراجع أرصدة المخزون من السلع الأساسية والتموينية (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في كافة القطاعات، خاصة في قطاع التموين وتوافر السلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومي.

وتجول محافظ بني سويف، داخل أقسام الشركة،وناقش مع مسؤولى التموين الموقف الحالي المتعلق بمدى توافر وانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأزر وزيوت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية.

حيث اطمأن محافظ بني سويف، على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور إحتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري

وتضمنت الزيارة تفقد مخزن الشركة المصرية للاطمئنان على توافر أرصدة والمخزون الإستراتيحي من السلع التموينية والأساسية، وإتاحتها للمواطنين سواء الحصص الخاصة بمقررات التموين، أو تلك التي يتم ضخها في فروع سلاسل وهايبرات الشركة المصرية بمراكز المدن، فضلا عن تفقد مركز تعبئة وتغليف السكر داخل المخزن الرئيسي للشركة.

حيث تابع المحافظ إنتظام أعمال التعبئة والتغليف لتجهيز كميات السكر المطلوبة لتوريدها للبداليين "بقالي التموين" موجهًا بأهمية المراجعة المستمرة للتأكد من توفر كافة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بالمخزن والتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة منظومة الإطفاء، خاصة وأن المخزن مُجهز بوحدة إطفاء ذاتية.

كما شدد محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تخرج من إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم لشراء إحتياجاتهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، فضلًا عن الاستماع لمطالب وشكاوى بعضهم فيما يتعلق بنقص خدمات وتعزيز مستوى وجودة بعضها في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية، حيث كلف المحافظ مسؤولى مكتبه والوحدة المحلية بسرعة دراسة وبحث تلك الشكاوى والمطالب والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، وعلى يوسف رئيس المدينة، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، ومسوؤلو الشركة المصرية لتجارة الجملة.