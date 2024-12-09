آخر تحديث لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024



سجلت الليرة السورية انخفاضًا قياسيًا جديدًا أمام الدولار والعملات الأجنبية، حيث شهدت السوق السوداء في مختلف المدن السورية تباينات كبيرة في أسعار الصرف، ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، لذلك نستعرض إليكم سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.

تفاصيل أسعار الصرف

بلغ سعر الدولار الأمريكي في دمشق 16،000 ليرة للشراء و17،000 ليرة للبيع، بزيادة نسبتها 10.53% عن الأيام السابقة.

أما في حلب، فقد وصل سعر الدولار إلى 17،000 ليرة للشراء و18،000 ليرة للبيع، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 28.00%.



في حين أظهرت البيانات تسجيل أسعار غير دقيقة في إدلب، بينما بلغ سعر الدولار في الحسكة 15،000 ليرة للشراء و16،000 ليرة للبيع، بارتفاع بنسبة 20.00%.

أسعار تحويل الدولار

تظهر بيانات التحويل أن كل دولار أمريكي يعادل:

16،000 ليرة سورية

5 دولارات أمريكية تعادل 80،000 ليرة سورية

100 دولار أمريكي تعادل 1،600،000 ليرة سورية

1،000 دولار أمريكي تعادل 16،000،000 ليرة سورية



انعكاسات اقتصادية

يشهد الاقتصاد السوري ضغوطًا كبيرة نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل غير مسبوق.

وتترافق هذه الأزمة مع استمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد، وغياب أي بوادر لتحسن الأوضاع المالية أو النقدية في المدى القريب.