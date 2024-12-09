‏دولة الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكدت ‏دولة الإمارات، حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 57 متهم بـ " خلية الشروق " لـ 8 فبراير

الجزيري يفضل الزمالك على العرض الإماراتي

‏دولة الإمارات تؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار لشعبها

سوريا بعد سقوط الأسد.. فجر جديد في دمشق وتحولات جذرية بالشرق الأوسط

"هترتاحوا لما أقعد في البيت".. هند عاكف ترد على منتقديها

إدارة مستشفى الدعاة تناقش تطوير الأداء والخدمات في اجتماعها الأسبوعي

عاجل لضم مستندات.. تأجيل استئناف متهم بـ "أحداث عنف الطالبية"

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا