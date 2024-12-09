بعثة المصري تصل مطار مابوتو الدولي استعدادًا للعودة إلى القاهرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصلت بعثة النادي المصري منذ قليل إلى مطار مابوتو الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتها في موزمبيق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

بعثة المصري تصل مطار مابوتو الدولي استعدادًا للعودة إلى القاهرة


ستقضي البعثة ساعة واحدة في مطار أديس أبابا على سبيل الترانزيت، قبل أن تستقل طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

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ومن المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أديس أبابا (التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة)، لتصل بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الواحدة والثلث صباح يوم الثلاثاء.
 

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