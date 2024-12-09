«سلم واستلم»| كيف تحافظ على تابلت الثانوية؟.. خبير يكشف لـ«الفجر» 5 نصائح ذهبية

بعد قرار التربية والتعليم

«سلم واستلم».. تحت ذلك الشعار بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ضمن أول إجراءتها لتطبيق قرار الجديد بشأن استعادة الجهاز اللوحي نهاية المرحلة الثانوية.

قرار استرداد تابلت الثانوية العامة.. استثناء لهؤلاء

وألزمت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2024-2025، بتسليم الجهاز اللوحي "التابلت" مرة أخرى للوزارة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ويتم الحفاظ على التابلت طوال هذه الفترة دون العبث به أو تلفه أو فقدانه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة تلف التابلت أو فقده سيكون ولي الأمر ملزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة.

ولا يطبق قرار استرداد تابلت الثانوية العامة على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي هذا العام الذين من حقهم الاحتفاظ بالتابلت كهدية من الوزارة لهم مدى الحياة، لأنهم لم يوقعوا على إقرار برد الجهاز مرة أخرى للوزارة وقت استلامه في الصف الأول الثانوي.



تابلت الثانوية العامة



وقرار استعادة تابلت الثانوية العامة وضع هموم على عاتق الطلاب وأولياء الأمور الذين أصبح عليهم الحفاظ على الجهاز لتسليمه مرة آخرى نهاية المرحلة الثانوية، طارحين سؤال: «ما يجب فعله للحفاظ على التابلت من التلف؟».

ماذا يفعل الطلاب للحفاظ على تابلت الثانوية العامة؟

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الطريقة التي يمكن من خلالها الحفاظ على تابلت الثانوية العامة من التلف وبالتالي إعادته لوزارة التربية والتعليم دون الإلتزام بسداد قيمتها في نهاية المرحلة الثانوية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن الأمر ينقسم لثلاث عوامل يجب إتباعهم للحفاظ على تابلت الثانوية العامة الأول يتمثل في الحفاظ عليه، والثاني في عدم العبث في مكوناته سواء مشتملاته أو نظامه، والثالث التواصل مع المسئولين حال وجود عطل به.

الدكتور عاصم حجازي

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة إلى ضرورة مراعاة الحفاظ عليه من العوامل المادية الضارة كالسقوط ووقوع المياه عليه وتعرضه لتيار عالي من الكهرباء واستخدامه فقط في المهام الدراسية والتربوية التي حددتها الوزارة.

وأردف: «كما يجب عدم السعي لفكه أو العبث بمحتويات تابلت الثانوية وعدم العبث ببرمجة الجهاز أو السعي للتلاعب في نظامه»، مختتمًا بأنه يجب التواصل مع وزراة التربية والتعليم أو الوكيل الذي تحدده الوزارة في حالة حدوث أي عطل.

