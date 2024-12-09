استبعاد مدير ووكيل مدرسة بالفيوم لهذا السبب

قام الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الاثنين، بمتابعة ميدانية على مدارس إدارة طامية التعليمية، لمتابعة انتظام انضباط العملية التعليمية بالمدارس.

حيث تابع دكتور قبيصي مدرسة الشهيد سيد صبحي عبدالقادر بكفر محفوظ، وقرر استبعاد مدير ووكيل المدرسة لعدم انضباط العاملين وعدم انتظام طابور الصباح حتى الساعة السابعة و45 دقيقة، وعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

وتم التواصل مع إدارة طامية التعليمية بتكليف أحد المعلمين المتميزين بالعمل لإدارة المدرسة بشكل مؤقت.

وفى سياق متصل زار الدكتور قبيصى مدرسة طامية الإعدادية بنات حيث أشاد بانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، بحضور الأستاذ عماد فكري وكيل إدارة طامية التعليمية.

حيث تفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وخضر حصة لغة عربية، وناقش الطلاب علميًا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة الإيجابية فى مبادرة الفيوم تتحدث ومبادرة قرأت لك، وتفعيل جميع الأنشطة التربوية اللازمة، لأنها عامل جذب للطلاب للمدرسة، كما تعمل على زيادة متعة وجاذبية الطلاب للتعلم.

وفى ختام جولته أكد مدير تعليم الفيوم أن الانضباط والإلتزام فى المدارس هو معيار النجاح الأساسى وطابور الصباح يعكس الصورة الحقيقة للمدرسة سلبًا أو إيجابًا وأنه كما نشيد بالمنضبطين في العمل، علينا محاسبة المقصرين.

ومن جانب آخر تابعت الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية مدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسى وأشادت بانتظام العملية التعليمية وأوصت بتكريم مدير المدرسة وعدد من المعلمات.

جاء ذلك خلال سلسلة متابعات مديرية التربية والتعليم بالفيوم بقيادة دكتور خالد قبيصى للمدارس بكافة الإدارات للوقوف بشكل يومى على انضباط العلمية التعليمية للقضاء على السلبيات وتسليط الضوء على الإيجابيات.

25e13e4e-dda4-4de4-9234-510f3b41a01f

30f1a2be-faf0-4f4c-b6d8-b72294b2dc26

0040c85f-601b-4ce4-886d-39ac2d270897

807f521a-431f-4062-9bc8-a39cf05537dd

960def46-0ac0-4858-bec6-59ba23369c92

82074dff-743f-400a-8f80-c3496c6a3e48

24483340-c6c7-41bf-8325-d12e50573267

c1f2ce8b-ae01-4cf2-a951-7e15ddc9cde9

c8ddaacb-a75a-4723-8e81-9f9b6898a1b4

d67d40fb-810f-4c1f-b965-1fe5fb01034f

e861ba7d-61cc-46ff-aa27-1f010647bc83

ed2a6c1f-5af9-4e0c-94a2-d8c27903fe11

fb9258d7-017f-4bb6-ad1e-c26668904139

ff4b214a-0cdb-4d05-aec5-887840af3207

ffde0a84-6298-4d4d-8eda-82af4cabc0bd