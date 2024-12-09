بيلينجهام يقترب من جائزة مهمة

أدرج جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، ضمن قائمة المرشحين لجائزة "الشخصية الرياضية للعام" التي تقدمها شبكة (بي بي سي) البريطانية.

تضم قائمة المرشحين كلًا من بيلينغهام والعداءة كيلي هودجكينسون الحائزة على الميدالية الأولمبية، ولاعب رمي السهام لوك ليتلر، ولاعب الكريكيت جو روت، وراكبة الدراجات البارالمبية سارة ستوري، ولاعب الترايثلون (السباق الثلاثي) أليكس يي.



وسيجري اختيار الفائز بناءً على تصويت المشاهدين.

وفاز بيلينغهام (21 عامًا) بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في أول موسم له مع ريال مدريد، وسجل 23 هدفًا في جميع المسابقات. تم اختيار لاعب كرة القدم الإنجليزي كأفضل لاعب في الليجا الموسم الماضي، وفي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بلغ المباراة النهائية مع منتخب بلاده وخسرها أمام إسبانيا.

وفي تلك البطولة سجل هدفين ليمنح فريقه الفوز، وفي النهائي قام بتمريرة حاسمة لكول بالمر جاء منها هدف إنجلترا.

أما في جائزة الكرة الذهبية، احتل المركز الثالث خلف رودريجو هرنانديز وفينيسيوس جونيور، باعتباره اللاعب الإنجليزي الأقرب إلى الجائزة منذ فرانك لامبارد في عام 2005.