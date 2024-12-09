تموين الفيوم ضبط 43 مخالفة متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.



أوضح الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها من ضبط 16 طن دقيق بلدي معاد نخله وتعبئيه في شكائر بيضاء، و2500 كيلو ارز مدون عليه انتاج يناير 2025، و2000 خرطوش سلكون منتهي الصلاحية، و1300 كيلو دقيق بلدى مدعم خاص.

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

تم ضبط الآتي 320 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 16 طن دقيق بلدي معاد نخله وتعبئيه في شكائر بيضاء بناء علي تقرير المعمل بشركه مطاحن مصر الوسطى ومحمله علي سيارتين نصف نقل كل سيارة 8 طن وتم التحفظ علي الدقيق والسيارتين وتسليم المتهمان حضوريا لمركز شرطة طامية 800 كيلو لحوم منتهيه الصلاحية وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات 2500 كيلو أرز مدون عليه انتاج يناير 2025 غش تجاري وتم تسليم المتهم والتحفظ علي السيارة والمضبوطات2000 خرطوش سلكون منتهي الصلاحية وتم تسليم المتهم والتحفظ علي السيارة والمضبوطات - تجميع 1300 كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية بأحد المخازن قبل بيعه في السوق السوداء - تجميع 100 كيلو سكر حر ابيض ناقص الوزن 20 جرام في الكيس الواحد.

كما تم تحرير 27 محضر في قطاع المخابز مابين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرورعلى مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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