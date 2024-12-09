عشماوي مستشارًا لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار

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الدكتور أيمن عشماوي
الدكتور أيمن عشماوي

أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2017، وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراة من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته العملية بالوزارة بمنطقة شرق الدلتا، حيث شغل العديد من المناصب القيادية من بينها مدير عام الحفائر الأثرية بالوزارة، ثم رئيس الادارة المركزية لوجه بحرى.
 

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