"مربوطة اليدين في شوال".. تفاصيل العثور على جثة فتاة بالبساتين

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحقيقات موسعة في قلعة العثور علي فتاة مقتولة ومربوطة اليدين، داخل شوال بمنطقة البساتين.

وكشفت المناظرة أن الجثة لفتاة في عقدها الثالث، مصابة بجرح في الرأس وكدمات بالجسد، ومربوطه اليدين.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،. فحص بلاغات التغيب للوصول إلى ذويها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أحد جامعى القمامه عثر علي شوال أثناء عمله بالقرب من أحد المساجد، بمنطقة بئر ام سلطان، وعندما قام بفتحه واستكشافه، عثر داخله علي جثة فتاة ضئيلة الحجم مقتوله ومربوطة اليدين، فاخطر الأهالى، الذين قامو بإخطار ىحال المباحث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

بدأت الواقعه، بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثزر على جثة في الشارع، بالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وتم إخطار النيابة ورجال البحث الجنائي، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة، إلى مشرحة زينهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه.