الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٣٠ مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٤ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و١٦ مسجدًا صيانة وتطويرا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤٩٧ مسجدًا، من بينها ٣٦٣ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٣٤ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٧٨ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و١٧٦ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة البحيرة شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية ٨، مركز إدكو؛ ومسجد الرحمن، عزبة الصيادين، قرية سندرينا، مركز المحمودية؛ ومسجد السلام الغربي، عزبة أم خليل، قرية التمامة، مركز كفر الدوار؛ وصيانة مسجد الهدى، عزبة كازولا، قرية الطود، مركز كوم حمادة.

وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد الجليل لملوم، عزبة إبراهيم عيسى، قرية الطيبة، مركز سمالوط؛ ومسجد الفرجاني، عرب زاوية حاتم، مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة شمال سيناء، تم إحلال وتجديد مسجد أبو عميرة، قرية الخربة، بئر العبد.

وفي محافظة بني سويف، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد المسجد البحري، قرية دشطوط، مركز سمسطا؛ ومسجد السعدي، عزبة السعدي، قرية أقفهص، مركز الفشن.

وفي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الشراقوة، مركز الحامول؛ وصيانة مسجد الخفاجية، قرية الخفاجية، مركز سيدي سالم؛ ومسجد ٥٨، قرية الخاشعة، مركز الحامول؛ ومسجد عزت طلحة، قرية الـ ٨٠، مركز الحامول؛ ومسجد جيعة، عزبة جيعة، مركز سيدي سالم؛ ومسجد المضني، قرية أبو بدوي، مركز بيلا؛ ومسجد أبو بكر الصديق، قرية ميت الديبة، مركز قلين؛ والمسجد الجديد، قرية الحدادي، مركز سيدي سالم؛ والمسجد الجديد، قرية أبو زهرة، مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الدقهلية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم سرور، قرية ٣٩ الدرافيل، مركز الستاموني.

وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال تجديد مسجد الأهالي، كفر طرنة، مركز طنطا.

وفي محافظة الوادي الجديد، تم إنشاء مسجد آل البيت، مدينة الخارجة.

وفي محافظة الإسماعيلية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو عبيدة بن الجراح، عزبة الشيخة سلمى، قرية المحسمة القديمة، مركز ومدينة القصاصين.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد آل هريدي، قرية بني زيد، مركز القوصية، وصيانة مسجد السلام، قرية السراقنا، مركز القوصية، ومسجد الهدى، السرايا، قرية بني رافع، مركز منفلوط.

وفي محافظة قنا، تم صيانة مسجد العتيق، البريج، قرية العسيرات، مركز فرشوط؛ ومسجد الهدى، الشيخ ركاب، قرية الجبلاو، مركز قنا؛ ومسجد المعز بالله، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط؛ ومسجد أبو بكر الصديق، الحاجر البحري الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط؛ ومسجد أبو بكر الصديق، عزبة الشوايشة، قرية كوم البيجا، مركز فرشوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.