إنتر ميامي الأمريكي يحسم موقفه من تمديد التعاقد مع ليونيل ميسي

كشف خورخي ماس رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن رغبته في تمديد التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

رئيس إنتر ميامي يؤكد رغبته في تمديد التعاقد مع ليونيل ميسي

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي بنهاية العام المقبل، وتحديدا في ديسمبر 2025.

وقال خورخي ماس في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، "أنا واثق جدًا من أن ليو ميسي سيفتتح ملعبنا الجديد في عام 2026".

وأضاف رئيس النادي الأمريكي "سأجلس مع ليو في وقت ما خلال فترة الإجازة، أنا متفائل بأنه ما دام أن صحة ميسي صامدة، فسوف نراه باللون الوردي".

وانضم الأسطورة الأرجنتينية البالغ من العمر 37 عاما، إلى صفوف الفريق الأمريكي صيف 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل.

