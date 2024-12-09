وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف قنا لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ محمد زكي يونس علي، مدير مديرية أوقاف قنا، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع مديري المديريات؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

رحب وزير الأوقاف بمدير المديرية، وناقش معه أوضاع العمل داخل المديرية والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

وأشار الوزير إلى ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري، مؤكدًا ضرورة تحسين مظهرهم وسلوكهم، مع تعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، إضافةً إلى تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة التي يجب أن يتحلوا بها ويكونوا بها قدوة للآخرين.

وكلف الوزير مدير المديرية بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات الفرعية، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لمساهمتها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان ويحقق الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.