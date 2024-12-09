4 لاعبين مهددون بالإيقاف في ريال مدريد

يخوض ريال مدريد الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا باعتباره صاحب أكبر عدد من اللاعبين الذين لديهم بطاقة صفراء والمهددين بالغياب عن الجولة السابعة من البطولة الأوروبية العريبة إذا تلقوا إنذارًا جديدًا.

إلا أن هناك لاعبين لن يتمكنوا من خوض المباراة أمام أتالانتا الثلاثاء في بيرجامو بسبب الإصابة، وهما البرازيلي إدير ميليتاو والفرنسي إدواردو كامافينغا، أما المهددون فهم فينيسيوس جونيور وإندريك موريرا ولوكا مودريتش ولوكاس فازكيز.

ويعد الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الوحيد الذي يحمل إنذارًا، ومواطنه باولو جازانيجا وكذلك بريان جيل والأوروجوائي كريستيان ستواني هم لاعبو جيرونا المهددون بالإيقاف، أما برشلونة فلا يواجه أي من لاعبيه هذا التهديد.

أما اللاعبون الذين لن يتمكنوا من المشاركة بسبب الإيقاف فهم عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر لاعب وسط ليفربول، والفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزيغ، والكرواتي ماركو توليتش لاعب وسط سلوفان براتيسلافا، وويلفريد سينجو وكريستيان ماويسا مدافعا موناكو، والبوسني يوسف جازيبيجوفيتش لاعب شتورم جراتس، ولودوفيك أجورك مهاجم بريست.