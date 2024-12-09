محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بشربين

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة شربين،بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية،واللواء أركان حرب محمد محروس رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،والمهندس أحمد عمرو منسق محافظة الدقهلية لمكتب دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء.

كذلك بحضور المهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة،والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،واللواء أركان حرب محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة شربين والأستاذ أحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة بالدقهلية،ومديري المديريات المعنية،وممثلي شركات قطاع الأعمال وقطاعات المرافق بالدقهلية.

وناقش "مرزوق "خلال الاجتماع نسب الأعمال المنتهية ودخولها الخدمة،ونسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات، ووجه بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال ومراجعتها وتجهيزها للاستلام،من أجل دخول كافة القطاعات الخدمة وتحقيق الإستفادة الكاملة لصالح المواطنين، في إطار المشروع القومي للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، عن طريق تحسين وتوفير الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال بكافة القطاعات تمهيدًا لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة،وأكد على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية عند بدأها لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل الأعمال حتى تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسب الإنجاز.

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