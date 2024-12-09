صيدلة الفيوم تحصد المركز الثاني في مسابقة التوعية بالمضادات الحيوية

شهد الدكتور محمد حمزاوي، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، بجامعة الفيوم، تكريم طلاب كلية الصيدلة بجامعة الفيوم الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة (خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي) وتدشين برنامج “Future Fighters against AMR”، والتي نظمتها الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية بحضور د.علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

صرح الدكتور محمد حمزاوي، أن فريق طلاب كلية الصيدلة الفائز في النسخة الثالثة من مسابقة (خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي) قام بإعداد وتقديم أفضل فيديو توعوي عن مقاومة المضادات الحيوية" في منافسة قوية شملت 36 فريقًا من 18 جامعة مصرية.

وأضاف أن هذا الفوز يأتي انطلاقًا من رؤية كلية الصيدلة لحث الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة والتميز في التوعية والممارسة المهنية وتتويجًا لجهود الفريق الذي قدم فيديو مميزًا ومبادرات مبتكرة وورش عمل فريدة نجحت في إبراز أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

كما أشار عن إطلاق هيئة الدواء المصرية برنامج “Future Fighters against AMR”، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، للقيام بالتوعية عن مضادات الميكروبات ومقاومة مسببات الأمراض لها، ويبرز الدور الحيوي لتنمية مهارات طلاب كليات الصيدلة المتعلقة بالتثقيف الدوائي وخاصة عن مضادات الميكروبات، وتأهيلهم للقيام بالتوعية الدوائية.

وقام الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية بتكريم الطلبة الفائزين في النسخة الثالثة من المسابقة.

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