افتتاح معرض الملابس الخيري لطلاب جامعة بنها (صور)

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معرض الملابس الخيري للطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.

وأكد الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تتبناها الجامعة في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل أبنائهم الطلاب، مشيرا إلي أن المعرض يعقد على مدار يومين ويضم عدد كبير من قطع الملابس والأحذية مختلفة الأنواع والتي تباع بأسعار رمزية للطلاب.

من جانبها أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي بمستوى المعرض وما يضمه من منتجات متنوعة التي تعكس حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام.

افتتاح المعرض

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