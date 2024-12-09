سقوط عصابة نسائية تسرق المواطنين بالجمالية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط سيدتين بمنطقة الجمالية لقيامهما بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من أحد المواطنين بأسلوب النشل.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الجمالية، تضمن ورود بلاغا من أحد المواطنين أفاد فيه بتعرضه لسرقة حقيقة يد بداخلها مشغولات ذهبية وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة المباحث في القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان لهما معلومات جنائية، قاموا بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية من المجني عليه بأسلوب النشل حال إستقلاله سيارة أجرة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمتين وأقرتا بالتصرف بالمشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلين سيئا النية، مديرا محل مجوهرات مقيمان بالجيزة وتم ضبطهما.

كما إعترفتا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط عدد من الأجهزة الكهربائية وهواتف المحمول تم شرائهما من متحصلات نشاطهما الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.