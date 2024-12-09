بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.. من هو محمد البشير؟

في خطوة جادة نحو إعادة ترتيب المشهد السياسي في سوريا، كُلف محمد البشير بتشكيل الحكومة الانتقالية التي ستدير المرحلة الانتقالية في البلاد، ويأتي هذا التكليف في وقت حساس للغاية، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ هذا القرار في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة التي تعيشها سوريا منذ سنوات.

هذا التكليف جاء بعد لقاء جمع بين قيادات بارزة في المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، زعيم "هيئة تحرير الشام"، ومحمد الجلالي رئيس الحكومة، بالإضافة إلى محمد البشير نفسه.

من هو محمد البشير؟

محمد البشير هو أحد الأسماء البارزة في الساحة السياسية السورية في السنوات الأخيرة.

وُلد البشير في عام 1983 في منطقة جبل الزاوية، الواقعة جنوب محافظة إدلب، وهي واحدة من أبرز مناطق المعارضة السورية في شمال غرب البلاد.

يعتبر البشير شخصية متعددة التخصصات، حيث جمع بين الدراسة الأكاديمية في مجالات الهندسة والشريعة، مما أكسبه قدرة على التفاعل مع التحديات السياسية والإنسانية بشكل شامل.

حصل محمد البشير على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب عام 2007، حيث تخصص في مجال الاتصالات.

وعلى الرغم من توجهه الأكاديمي إلى المجال الهندسي، إلا أنه اتخذ مسارًا مهنيًا مختلفًا بعض الشيء، حيث انخرط في العمل الإداري والشرعي.

عمل البشير رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز في عام 2011، وفي هذه الفترة كان يواجه التحديات المتعلقة بنقص الموارد والإمدادات التي كانت تعاني منها سوريا في تلك الفترة.

كما شغل منصب مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لفترة تقارب العامين ونصف، مما أتاح له فرصة كبيرة لتوسيع معارفه في المجال الديني والإداري في آن واحد.

دوره في حكومة "الإنقاذ"

على الرغم من خلفيته الهندسية والإدارية، كان البشير له دور كبير في الشأن السياسي السوري خلال سنوات الحرب، خاصة بعد اندلاع الصراع بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. في عام 2017، شارك البشير في تشكيل حكومة "الإنقاذ" التي تدير المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب، وهي مناطق استراتيجية في شمال غرب سوريا.

تم تشكيل هذه الحكومة تحت مظلة "هيئة تحرير الشام"، وهو تحالف مكون من عدة فصائل مسلحة أبرزها جبهة النصرة سابقًا.

شغل البشير منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ" خلال عامي 2022 و2023، وهو المنصب الذي أتاح له الفرصة للإشراف على مشاريع تنموية وإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

كما ساهم بشكل مباشر في تطوير برامج الدعم الإنساني، التي كانت تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين السوريين في ظل النزاع المستمر.

و تحت قيادته، عملت وزارة التنمية على تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

التكليف بتشكيل الحكومة الانتقالية

مع تكليفه بتشكيل الحكومة الانتقالية، يواجه محمد البشير تحديًا كبيرًا، حيث سيكون مطالبًا بإدارة مرحلة حساسة في تاريخ سوريا الحديث.

تتمثل أبرز أهداف هذه الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات السورية وإطلاق عملية انتقال سياسي تفضي إلى مرحلة جديدة من الاستقرار.

المعوقات والتحديات أمام الحكومة الانتقالية

في الوقت الذي يترقب فيه الكثيرون نجاح الحكومة الانتقالية في سوريا، تظل هناك العديد من التحديات التي قد تواجه البشير وفريقه.

أبرز هذه التحديات هو استمرار الصراع العسكري في العديد من المناطق السورية، إضافة إلى وجود تقارير عن وجود أزمات إنسانية مستمرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

كما يواجه البشير تحديات كبيرة في التنسيق مع القوى الدولية والمحلية التي لها مصالح متفاوتة في سوريا، مثل تركيا وروسيا وإيران.