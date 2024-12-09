قيادة المعارضة والحكومة السورية برئاسة الجلالي تجتمع لمناقشة نقل السلطة سلميا.. تفاصيل

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بوابة الفجر

صرح ممثل عن المعارضة السورية اليوم الاثنين، بأن أعضاء المجموعات التي وصلت إلى السلطة في سوريا يناقشون مسألة نقل السلطة بشكل سلس وتجنب الفوضى في البلاد.

قيادة المعارضة والحكومة السورية برئاسة الجلالي تجتمع لمناقشة نقل السلطة سلميا
وقال ممثل المعارضة لوكالة "نوفوستي": "هناك اجتماع بين رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا".

وتشمل الخطوات المقترحة ما يلي:

حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية.
حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض.
العمل تحت رعاية حكومة واحدة.
الإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية

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