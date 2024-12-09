اليوم.. عزاء الفنان مصطفى سالم زوج بدرية طلبة بالإسكندرية

يُقام اليوم، عزاء الفنان الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة ط بدرية طلبة، في قاعة المنارة بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة.

وكانت قد شُيعت جنازة الفنان الراحل، أمس، الأحد، بمسجد العمري وتلاها مراسم الدفن بالعامود في الإسكندرية عقب صلاة الظهر، بمشاركة محدودة وغياب ملحوظ لنجوم الوسط الفني، ما أثار تساؤلات عديدة.

وتعثرت الفنانة بدرية طلبة، زوجة الراحل، بسبب تواجدها خارج مصر، ولم تتمكن من وصول مراسم تشييع الجنازة والدفن في الميعاد المحدد،

وحضرت شقيقة الفنانة بدرية طلبة مراسم الدفن بمدافن العامود، حيث كشفت لــ "الفجر" خلال بث مباشر عن موعد العزاء، مؤكدة أنه سيقام غدًا بعد صلاة المغرب دون تحديد مكان العزاء ثم تحدد ميعاد العزاء في ساعات الليل المتأخرة.

ويذكر أنه كتب الراحل مصطفى سالم أخر كلماته منذ يومين عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شكرًا للقائمين على مهرجان خشبة مسرح بعد إطلاق اسمه على الدورة الثانية لمهرجان "خشبة مسرح".

وأكد القائمون على المهرجان أن مصطفى سالم هو "الأب الروحي" لكل شباب المسرح السكندري بالإضافة إلى أنه من أهم الكتاب المسرحيين حيث قام بتأليف العديد من العروض المسرحية المهمة التي شارك بها معظم نجوم الفن.

وجدير بالذكر أن "سالم" زوج بدرية طلبة إنه تزوج من بدرية وهي في سن الـ 18 عامًا ومن أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم مسرحية "عيال تجنن" ومسلسل "برج الأبجدية" ومسرحية "الواد الجن" ومسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" ومسرحية "اللي عايز يجيني".

