رفع 600 حالة إشغال وتعديات للمحال والباعة الجائلين والمنشآت التجارية بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الاطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع كعبيش والطوابق والمنشية فيصل.

حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار دون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين على مدار اليوم بشارع كعبيش وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ضمت الحملات رفع نحو ٦٠٠ حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل منطقة الطوابق وتعديات للباعة الجائلين والمحال العامة والمطاعم بشارع المنشية فيصل وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام وفروشات مقاهى بالجزر الوسطى بالطوابق واستاندات المعروضات التابعه لهم وإزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق.

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