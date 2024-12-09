عمرو الدسوقي: المصري صنع كاريزما خاصة لنفسه.. والشكل الأخير يسعدني

قال عمرو الدسوقي نجم المصري البورسعيدي السابق، إن المصري قدم مباراة جيدة أمس خاصة وأن اللقاء خارج الديار، وبلاك بولز ليس فريقا ضعيفًا.

وأضاف عمرو الدسوقي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم نرى المصري منذ فترة طويلة يلعب بشكل هجومي خارج الأرض، والكل يتحدث حاليًا عن خسارة نقطتين وأصبح التعادل وفقدان نقطتين يعتبرها البعض أنها خسارة، وهذا شيء يسعدني لأنه دليل على قوة المصري.

وتابع نجم الفريق البورسعيدي السابق: المصري بدأ يظهر كاريزما خاصة لنفسه داخل وخارج الدوري المصري، وحاليًا يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

واختتم الدسوقي: المصري لديه القدرة على المنافسة على لقب الدوري الممتاز، ولديه إمكانيات مميزة ولاعبين مميزين أساسيين أو بدلاء، وحال غياب لاعب لا نشعر بغيابه بسبب وجود البديل.